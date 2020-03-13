https://static.news.ru/photo/c0b8e670-6510-11ea-bb05-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данные о здоровье главы РФ Владимира Путина не для широкой публики, но кремлёвские медики делают всё, чтобы оградить лидера от болезней, рассказал пресс-секретарь политика Дмитрий Песков. По его словам, президент работает «на полную катушку».

Таким образом чиновник ответил на вопрос, сдавал ли Путин тест на коронавирус, пишет ТАСС. Он добавил, что распространение инфекции не повлияет на график главы государства. Также Песков призвал коллег-журналистов следить за своим здоровьем и отказаться от участия в мероприятиях при любом недомогании, похожем на симптомы COVID-19.

Проще говоря: если у вас насморк, кашель, если вас знобит, если у вас нехорошее самочувствие <...> не приходите в Кремль, не принимайте участия в журналистской работе в Кремле, — добавил пресс-секретарь лидера.

О вспышке COVID-19 власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. К 13 марта заразился 131 851 человек, умерли 4948, выздоровели около 70 тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали шесть новых случаев заражения: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. На данный момент есть данные о 32 заболевших COVID-19.

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