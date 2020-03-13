Данные о здоровье главы РФ Владимира Путина не для широкой публики, но кремлёвские медики делают всё, чтобы оградить лидера от болезней, рассказал пресс-секретарь политика Дмитрий Песков. По его словам, президент работает «на полную катушку».
Таким образом чиновник ответил на вопрос, сдавал ли Путин тест на коронавирус,
Проще говоря: если у вас насморк, кашель, если вас знобит, если у вас нехорошее самочувствие <...> не приходите в Кремль, не принимайте участия в журналистской работе в Кремле, — добавил пресс-секретарь лидера.
О вспышке COVID-19 власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. К 13 марта заразился 131 851 человек, умерли 4948, выздоровели около 70 тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали шесть новых случаев заражения: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. На данный момент есть данные о 32 заболевших COVID-19.
Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус, экономические потрясения и войны не являются признаками приближающегося конца света. Такую позицию Федерации еврейских общин России высказал президент организации Александр Борода. По словам раввина, «перечисленные катаклизмы нельзя рассматривать как что-то сверхъестественное».
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