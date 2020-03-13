https://static.news.ru/photo/58aab466-6513-11ea-b4c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

От властей Великобритании есть сигналы, которые свидетельствуют о заинтересованности во встрече «пятерки» СБ ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что перспективы проведения саммита очень позитивны и велики, но пока рано говорить может ли на них повлиять ситуация с распространением в мире коронавируса.

Все говорят, что наилучшей площадкой для проведения такой встречи «пятерки» могла бы стать юбилейная Генассамблея. Это сентябрь. Опять же, времени много, преждевременно говорить о том, как и может ли вообще коронавирус повлиять, - цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что встреча лидеров государств — членов Совбеза ООН, провести которую предложил президент РФ Владимир Путин, должна будет иметь значение для будущего мира.