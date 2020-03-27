https://static.news.ru/photo/cd4958b2-7022-11ea-951c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Главы государств — участников «Большой двадцатки» (G20) поддержали укрепление роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во время пандемии коронавируса нового типа (COVID-19), рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, идею предложила Саудовская Аравия. Королевство сейчас председательствует в G20, пишет ТАСС.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о подготовке «важной инициативы» по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Новые меры он анонсировал после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

К 27 марта 2020 года в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразились более 538 тысяч человек. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч. Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека.

Ранее, как писал NEWS.ru, Макрон заявил, что пандемия коронавируса спровоцирует большие экономические проблемы во Франции. Он призвал общество «противостоять беспрецедентному финансовому кризису» и попросил всех, кто находится в группе риска, соблюдать меры по карантину.