Песков: личные отношения Эрдогана и Путина помогают в спорных ситуациях

https://static.news.ru/photo/53e2fa44-483c-11eb-b05e-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Личные отношения президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана дают возможность гармоничного выхода из спорных ситуаций. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В нашем регионе Россия и Турция являются, наверное, крупнейшими странами <...>, которые и могут, и должны вносить значимый вклад в дело безопасности и стабильности в нашем регионе. По крайней мере делать так, чтобы не было войны, — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Россия и Турция являются крупнейшими геополитическими игроками. Они могут поспособствовать стабильности и безопасности. Стороны могут сделать так, чтобы не было войны.

Ранее Путин во время ежегодной пресс-конференции оценил свои отношения с Эрдоганом. По его словам, у них бывают противоположные взгляды, однако турецкий лидер является человеком, который держит слово.

В ответ Эрдоган подчеркнул, что «это относится и к нему (Путину. — NEWS.ru) самому». Кроме того, политик назвал большой редкостью уровень отношений между Москвой и Анкарой.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что одним из серьёзных разногласий между Россией и Турцией является позиция Анкары по Крыму. При этом он подчеркнул важность отношений между двумя странами. По его словам, они носят взаимовыгодный характер.