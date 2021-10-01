Песков: Кремлю неинтересна судьба Саакашвили

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не определился, кого назначит на должность детского омбудсмена, передаёт ТАСС. Указом 29 сентября глава государства освободил этой от должности Анну Кузнецову, которая переходит в Госдуму.

Пока нет, — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, выбрана ли кандидатура нового детского омбудсмена. Президент Владимир Путин уволил Анну Кузнецову с должности уполномоченного по правам детей по причине...