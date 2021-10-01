Песков: Кремлю неинтересна судьба Саакашвили

Дмитрий ПесковФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Судьба задержанного у себя на родине экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не инетерсует Кремль. Об этом заявил в беседе с ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Нам неинтересна его судьба, — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, удивлены ли в Кремле подобным развитием событий и интересно ли Москве будущее бывшего грузинского лидера.
Грузинский премьер Ираклий Гaрибашвили 1 октября заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили задержан в Грyзии.
В Грузии на политика заведено четыре уголовных дела — о превышении полномочий, растрате бюджетных денег и избиении депутата. Ему грозит до 11 лет лишения свободы. При этом по двум делам уже вынесены решения, его приговорили к девяти годам заключения.