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Песков: Кремлю неинтересна судьба Саакашвили

21:59, 01 октября 2021
Песков: Кремлю неинтересна судьба Саакашвили Дмитрий Песков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Судьба задержанного у себя на родине экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не инетерсует Кремль. Об этом заявил в беседе с ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Нам неинтересна его судьба, — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, удивлены ли в Кремле подобным развитием событий и интересно ли Москве будущее бывшего грузинского лидера.

Грузинский премьер Ираклий Гaрибашвили 1 октября заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили задержан в Грyзии.

В Грузии на политика заведено четыре уголовных дела — о превышении полномочий, растрате бюджетных денег и избиении депутата. Ему грозит до 11 лет лишения свободы. При этом по двум делам уже вынесены решения, его приговорили к девяти годам заключения.

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