Песков: не понимаем, что может быть причиной для санкций из-за Навального

https://static.news.ru/photo/eeb742e4-edcb-11ea-bcf2-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в российском руководстве не понимают, что может быть причиной обсуждения перспективы введения санкций в отношении России на фоне ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов о том, ожидают ли власти РФ европейских санкций в связи с инцидентом с оппозиционером. По его словам, Кремль в целом не приемлет «санкционного разговора» и «санкционного языка».

Мы не понимаем, что может быть причиной для каких-либо санкций. Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка. Считаем [это] абсолютно неприемлемым, — передаёт слова Пескова РБК.

2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило доказательства присутствия в его организме вещества из группы «Новичок». По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Москва должна ответить на вопросы о произошедшем.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вице-председатель парламента ФРГ Вольфганг Кубикки заявил, что не верит в версию о том, что к инциденту с блогером Алексеем Навальным причастно российское руководство.