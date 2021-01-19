Песков: Кремль не боится протестов из-за Навального

https://static.news.ru/photo/819bc374-5a45-11eb-a679-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле не опасаются массовых протестов из-за ситуации с арестом оппозиционного политика Алексея Навального. Однако призывы к организации акций власти считают чем-то тревожным. Подобные действия могут быть поводом для анализа на предмет выявления подстрекательства к незаконным действиям. Об этом в разговоре с журналистами 19 января сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

18 января Алексей Навальный был арестован на 30 суток. Такое решение принято на заседании суда в отделении полиции в Химках. Задержали Навального 17 января на паспортном контроле в столичном аэропорту Шереметьево. Блогер прилетел из Берлина после лечения. Адвоката и жену к нему не пустили. Как пояснили во ФСИН, Навальный был задержан из-за отказа исполнять требования суда и уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

На вопрос о том, не боится ли Кремль возможных массовых протестов, Песков ответил отрицательно. Также он заявил, что не представляет орган, который может оценивать призывы к выходам на улицы, которые всё же назвал тревожными. Это, сказал пресс-секретарь Путина, может стать поводом для организации экспертизы на предмет выявления призывов к незаконным действиям.

Также Песков ответил на вопрос о популярности оппозиционера. По его словам, Кремль не склонен преувеличивать влияние политика.

Мы склонны к трезвой оценке всего и вся. И я думаю, что мы уже сегодня сказали более чем достаточно по этой теме, по этому сюжету, — цитирует Пескова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, сторонники арестованного оппозиционного политика Алексея Навального не смогут получить разрешение на проведение массовой акции на территории Москвы ввиду запрета на публичные мероприятия в столице на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 19 января журналистам сообщил источник, близкий к администрации города.