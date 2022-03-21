Песков: концерт-митинг показал поддержку решений Путина

Концерт-митинг, который прошёл в «Лужниках» 18 марта по случаю Дня воссоединения Крыма и Севастополя, стал демонстрацией поддержки президента России Владимира Путина, на которую он опирается. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, подобное выражение поддержки производит сильное эмоциональное впечатление на российского лидера.

Что касается этого мероприятия — это более чем красноречивая демонстрация той поддержки, которой пользуется президент, поддержки тех решений, которые принимались и народами Крыма, когда они возвращались в Россию, и руководством страны, когда Крым был принят в состав России, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что прошедший концерт помог многим россиянам высказать свою поддержку всему, что происходит в целом: и президенту, и российским военным, которые на Украине проводят специальную операцию.

В пятницу, 18 марта, на Большой спортивной арене «Лужники» в Москве прошёл концерт-митинг в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. По данным управления МВД по Москве, на мероприятии собралось больше 200 тысяч человек.

На концерте выступил Владимир Путин. В ходе своей речи он отметил, что жители Крыма в 2014 году сделали правильный выбор на референдуме. Отдельно российский лидер высказался о единстве народа и армии на фоне проходящей спецоперации российских военных на Украине.

Помимо российского президента на концерте-митинге также выступили мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор RT Маргарита Симоньян, худрук «Табакерки» Владимир Машков.