Песков: кандидатуры на замену Поклонской пока не согласованы

Кандидатуры на должность посла России в Кабо-Верде вместо Натальи Поклонской пока не согласовывались. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Насколько я знаю, пока какие-то кандидатуры не согласовывались, — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее в МИД России заявили, что Поклонская не отправится послом в Кабо-Верде в связи с изменением личных обстоятельств. Экс-депутат Госдумы эту информацию подтвердила, но подробностей не раскрыла. Она также добавила, что готова занять любую должность, на которой будет полезна государству.

Послом в Кабо-Верде Поклонскую назначили в октябре. После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет добиваться её экстрадиции. В МИД Кабо-Верде подтвердили, что представители Украины уже связывались с руководством страны по данному вопросу, однако этот запрос был расценён как шутка.