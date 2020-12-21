Песков, как и Дерипаска, считает санкции разновидностью гибридной войны

https://static.news.ru/photo/a152225c-4371-11eb-a892-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с российским миллиардером Олегом Дерипаской, который назвал санкции разновидностью гибридной войны.

Журналисты спросили у Пескова, как в Кремле относятся к заявлению бизнесмена.

Однозначно можно согласиться с Дерипаской в том, что, безусловно, вот эти рестрикции... Это действительно разновидность гибридной войны, — ответил Песков.

Он пояснил, что санкции являются рестрикциями, которые легитимизированы с точки зрения международного права, их принимают по решению Совета Безопасности ООН, именно поэтому меры США в отношении России вряд ли можно назвать санкциями.

Это если, так сказать, придираться к букве закона, — цитирует Пескова РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Дерипаска сравнил санкции с бомбардировками и атаками на границы России. Он считает, что они наносят гораздо больший ущерб населению, чем военные действия. Бизнесмен уверен, что действия граждан или юридических лиц, прямо или косвенно «провоцирующих» Запад на введения санкций против России, должны караться уголовным наказанием и быть сопоставимы с изменой Родине.