Песков: изменение статус-кво в Приднестровье может вызвать проблемы

https://static.news.ru/photo/86a1bcdc-32f6-11eb-b358-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТАСС

Власти РФ уверены, что изменение статус-кво в Приднестровье может вызвать значительную дестабилизацию ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистами 30 ноября. Таким образом он ответил на вопрос, при каких условиях миротворцы РФ могут уйти из региона.

Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, может привести к серьёзной дестабилизации, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Конфликт в Приднестровье разгорелся в 1990 году. ПМР выступала против выхода из состава СССР. В марте 1992 года противостояние вступило в горячую фазу. В июле в регион вошли российские войска, с тех пор ситуация находится в «замороженном» состоянии.

Накануне избранный президент Молдавии Майя Санду призвала вывести из ПМР Оперативную группу российских войск (ОГРВ), а также вывезти боеприпасы. Политик предложила заменить их на наблюдателей из ОБСЕ. Она добавила, что угроза вооружённого столкновения исчезла и миротворческую миссию можно превратить в гражданскую.

Будущая глава страны напомнила, что Кишинёв признал самопровозглашённую Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) полноценной стороной в переговорах. Санду назвала это решение ошибкой, так как властям не удалось продвинуться в вопросе реинтеграции территорий, несмотря на компромиссы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Санду планирует наладить хорошие отношения с Россией и готова принять любую помощь в этом вопросе. Она пояснила, что Кишинёв хочет наладить экспорт в РФ, а также стремится заботиться о работающих в РФ гражданах Молдавии.