Песков: иностранный бизнес заинтересован в работе в России

https://static.news.ru/photo/7a4ec25a-a8d9-11eb-b543-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что иностранный бизнес сохраняет заинтересованность в работе на российским рынке. Зарубежных предпринимателей не останавливают даже усложнившиеся отношения между РФ и западными государствами. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля уточнил, что российские власти заинтересованы в таком положении дел. Для реализации возможностей зарубежного бизнеса работать в России поддерживается привлекательная инвестиционная атмосфера.

Буквально с минуты на минуту мы ожидаем начало его (президента РФ Владимира Путина. — NEWS.ru) встречи с представителями деловых кругов Франции. Это встреча с представителями экономического совета, — сказал Песков.

По его словам, на текущий день российские власти заинтересованы в том, чтобы продолжать сотрудничество, в частности с французским бизнесом.

Ранее готовность к координации по различным аспектам урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе выразили в телефонном разговоре президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон. В ходе диалога, состоявшегося по инициативе французской стороны, главы двух государств оценили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и сочли обстановку в регионе спокойной.