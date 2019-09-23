https://static.news.ru/photo/44a98a4a-deaf-11e9-a87f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дело студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова. Он заявил, что хочет завершения истории «с минимальным ущербом».

Песков отметил, что студента никто не осуждал. Он пояснил, что было две экспертизы, одна из которых утверждает, что Жуков террорист и экстремист, а другая — что действия молодого человека нельзя ассоциировать с терроризмом и экстремизмом.

Да, это спорная ситуация, но я не могу говорить что-то о действиях следствия, — добавил Песков.

Жуков — студент четвёртого курса факультета социальных наук ВШЭ. Он был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков в Москве 27 июля. Позднее преследование молодого человека было прекращено, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Росфинмониторинг добавил Жукова, которого обвиняют в «призывах к свержению конституционного строя», в список террористов и экстремистов. Сейчас молодой человек находится под домашним арестом, суд ещё не принял решение по его делу.