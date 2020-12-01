Песков: глава РФ не принимает решения назло оппозиции

https://static.news.ru/photo/2db8d162-33bb-11eb-b40b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин, принимая какие-либо решения, не учитывает мнение несистемной оппозиции, в том числе Алексея Навального, и речь о работе в противовес тоже не идёт, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Нет, эти позиции не учитываются, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Московские следователи проводят проверку после выступления российского оппозиционера Алексея Навального в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Следствие считает, что в своих высказываниях политик призывал к насильственному изменению конституционного строя в России.

Программа «Разворот» с участием блогера вышла в эфир 27 апреля 2020 года. В ней оппозиционер представил свою программу под названием «5 шагов для России», в которой речь шла об антикризисном плане, предусматривающем поддержку для населения и предпринимателей в условиях пандемии коронавируса.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники. Он остаётся в Германии до полного восстановления, так как опасается, что при возвращении в Россию может не получить квалифицированной помощи, а власти запретят ему снова покинуть страну.

Ранее Навальный во время выступления в Европейском парламенте предложил странам ЕС вводить санкции не только против чиновников из РФ, но и олигархов. Он подчеркнул, что любые санкции в отношении чиновников и силовых структур России не очень существенны, так как у них не так много банковских счетов и имущества на территории Европы. Оппозиционер считает, что через блокировку имущества крупнейших российских предпринимателей, близких к руководству страны, можно добиться необходимого давления на Москву, писал NEWS.ru.