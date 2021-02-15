Песков: ЕС и США ведут разговор о санкциях с маниакальной настойчивостью

https://static.news.ru/photo/ac69f058-703e-11eb-99d7-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Евросоюз и Соединённые Штаты говорят об очередных ограничительных мерах по отношению к России с маниакальной настойчивостью. В Москве при этом рассчитывают, что в ЕС политическая воля всё-таки возьмёт верх и диалог с РФ продолжится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, готова ли Россия к возможному введению Евросоюзом новых санкций и даст ли ответ на них Москва.

Разговор о санкциях, к сожалению, ведётся и в Брюсселе, он ведётся и в США совершенно с маниакальной настойчивостью. Это то, что мы не приветствовали бы, это то, что нам не понравилось бы, — сказал Песков, слова которого приводит «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва надеется на решение самых сложных вопросов в отношениях с ЕС только с помощью диалога. При этом «любые потенциальные угрозы недружественных проявлений, конечно же, обязывают нас к тому, чтобы находиться в постоянной мобилизации и готовности к таким проявлениям».

Что касается ответных мер, то, продолжил Песков, Москва всегда взвешенно подходила к данному вопросу.

Мы никогда не принимали ответные меры так, чтобы отморозить назло бабушке уши. Это всегда было продумано и всегда это соответствовало интересам нашим собственным, потому что здесь безусловный приоритет. Мы готовы принимать по внимание озабоченности наших визави, но для нас всегда были и остаются приоритетом безусловным наши собственные интересы, — подчеркнул Песков.

11 февраля представитель американской миссии в ООН Родни Хантер заявил, что Вашингтон никогда не признает Крым российской территорией и не снимет свои санкции против Москвы, пока та не изменит политику в отношении Украины.

4–6 февраля 2021 года верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По итогам своего визита в Москву Боррель не исключил, что в ходе предстоящей 22 февраля встречи глав МИД ЕС может быть принято решение о расширении санкций против России в соответствии с новым санкционным режимом за нарушение прав человека. Боррель также считает, что его визит в Москву продемонстрировал отсутствие у России интереса к нормализации отношений с ЕС, сообщал NEWS.ru.