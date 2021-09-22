Песков допустил возможность онлайн-голосования на выборах президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность проведения онлайн-голосования на выборах главы государства в 2024 году. Он назвал электронное голосование «удачной и удобной практикой», добавив, что её в любом случае нужно совершенствовать, передаёт РИА Новости.

Это очень удачная и удобная практика, и, конечно, её нужно совершенствовать и распространять максимально. Она быстрая, она удобная с точки зрения экономии времени, с точки зрения увеличения явки де-факто, она удобная с точки зрения экономии большого количества государственных средств, поэтому, конечно, абсолютно целесообразно эту практику распространять дальше, — пояснил представитель Кремля.

При этом он добавил, что Центризбирком будет решать, как и к какому сроку можно будет запустить подобную систему во всех регионах России. Также Песков признался, что допускает возможность того, что российский IT-сектор пока может быть не готов к такой нагрузке.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что на выборах главы России в 2024 году электронное голосование может быть введено не только в отдельных регионах, но и по всей России. Она добавила, что перед выборами президента состоятся ещё две электоральные кампании, на которых можно будет протестировать систему и её безопасность.