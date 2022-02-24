Песков допустил проведение переговоров между РФ и властями Украины

Россия готова к переговорам с руководством Украины о её нейтральном статусе и отказе от размещения вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что это будет возможно в случае ответной готовности Киева, пишут «Известия». Так представитель Кремля прокомментировал предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении российско-украинских переговоров в Минске.

Президент [Белоруссии Александр Лукашенко] сформулировал своё видение того, что мы бы ждали от Украины, чтобы эти концептуальные, краснолинейные проблемы были решены. Он сформулировал чётко — нейтральный статус, отказ от размещения вооружений. Здесь вопрос, готово ли руководство Украины это обсуждать, — сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к гражданам сообщил, что Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. При этом он призвал россиян выйти на митинги против войны.

В МИД РФ назвали такое решение логичным завершением «русофобской политики».

В ночь на 24 февраля власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.

При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.