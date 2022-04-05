Песков: дипломатам РФ в ООН «вставляют палки в колеса»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о беспрецедентных сложностях в работе в ООН. По его мнению, российским дипломатам «вставляют палки в колеса» и блокируют инициативы, пишет ТАСС.

Дипломаты РФ работают в ООН, но им беспрецедентным образом вставляют палки в колеса и блокируют инициативы. Работа институтов ООН без участия России немыслима, она будет неполноценной, — считает Песков.

Пресс-секретарь президента заявил, что высылка дипломатов РФ из других стран сужает возможности для дипломатического общения. в беспрецедентных условиях. Более того, по мнению Пескова, это недальновидный шаг.

Ранее российских послов объявили персонами нон-грата сразу несколько стран-членов Евросоюза. 4 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов «нежелательными» в связи с тем, что их «работа представляет угрозу для тех, кто ищет убежища».

Латвия также понизила уровень дипломатических отношений с РФ. Глава МИД страны Эдгарс Ринкевич написал в Twitter, что о более серьёзных шагах станет известно позже.

5 апреля о высылке российских дипломатов сообщили в Дании — 15 специалистов международного права покинут свой пост. Затем демарш был объявлен в Швеции — 3 дипломата в течение 14 дней должны покинуть страну. В Италии персонами нон-грата признали 30 человек. Испания также присоединилась к высылке дипломатов — сразу 25 «международников» объявлены «нежелательными».