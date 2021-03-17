Песков: действия Запада при введении санкций против РФ малопредсказуемы

https://static.news.ru/photo/65be8f4a-870b-11eb-9072-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шаги западных стран при введении ограничительных мер против России трудно предугадать, поэтому Москва рассматривает все возможные сценарии поведения оппонентов. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что российские власти вынуждены принимать все меры, чтобы снизить риски на фоне санкций США и максимально защитить свои интересы. Таким образом он прокомментировал публикации о возможном введении новых рестрикций с американской стороны.

Мы вынуждены принимать все необходимые меры для того, чтобы хеджировать риски, связанные с возможными санкциями, и максимально защитить интересы нашей страны, — отметил Песков, слова которого приводит ТАСС.

Представитель Кремля недоумевает, почему все последние электоральные циклы и начальный срок исполнения полномочий каждого президента США связаны с разбирательствами в отношении Москвы и введением санкций, причём «речь идет буквально о десятках решений санкционного характера».

В среду CNN со ссылкой на источник в Госдепартаменте сообщила, что Вашингтон уже на следующей неделе может объявить о введении санкций в отношении РФ за якобы вмешательство в американские выборы 2020 года. При этом никаких подробностей телеканал не сообщает, но отмечает, что вместе с Россией ограничения наложат на Китай и Индию.

До этого в Штатах был опубликован доклад с обвинениями в адрес Кремля в якобы попытках поддержать Дональда Трампа на прошедших в ноябре 2020 года выборах президента. Также в докладе говорится, что параллельно Россия пыталась дискредитировать соперника Трампа Джо Байдена и «посеять рознь» в американском обществе.

В ответ на это российское посольство в Вашингтоне заявило о том, что обвинения американской разведки в адрес РФ во вмешательстве в американские выборы являются безосновательными, сообщал NEWS.ru.