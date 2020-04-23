Песков: дату онлайн-саммита в «астанинском формате» пока не выбрали

https://static.news.ru/photo/8127ac52-8550-11ea-a7c5-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Точную дату проведения саммита в «астанинском формате» по видеосвязи пока не выбрали, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, дипломатические ведомства обсуждают вопрос.

Нет, пока конкретной даты нет, дипломаты ведут общение, — цитирует официального представителя Кремля ТАСС.

Предыдущий раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии прошёл 10–11 декабря 2019 года в Нур-Султане. Новые встречи планировалось организовать в марте 2020-го.

Песков также прокомментировал возможный саммит «нормандской четвёрки». Пресс-секретарь президента отметил, что подобных планов пока нет.

«Нормандский формат», который существует с июня 2014 года, предусматривает проведение переговоров по ситуации на Украине с участием также представителей России, Франции и Германии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидеры государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН пока не договорились о дате проведения онлайн-саммита. Главными темами контактов должны стать пандемия коронавирусной инфекции и глобальные меры по реагированию на неё.