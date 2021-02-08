Дата послания Путина Федеральному собранию ещё не выбрана

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что послание главы государства Федеральному собранию запланировано на 23 февраля.
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Послание Федеральному собранию — это ежегодное обращение президента к парламенту. Представляет собой программный политико-правовой документ, который выражает видение главой государства стратегических направлений развития страны в ближайшей перспективе.
Традиционно во время оглашения послания присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, главы Конституционного и Верховного судов. Также слушают послание губернаторы регионов, председатели законодательных собраний субъектов РФ, главы основных конфессий, общественные деятели и руководители СМИ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 18 февраля Путин может провести встречу с руководителями партийных фракций в Госдуме. По словам вице-спикера нижней палаты парламента Игоря Лебедева, политики ориентируются на эту дату «плюс-минус один-два дня».