Дата послания Путина Федеральному собранию ещё не выбрана

https://static.news.ru/photo/33be0a74-69f2-11eb-8ab6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что послание главы государства Федеральному собранию запланировано на 23 февраля.

Как передаёт ТАСС, представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов, назначено ли послание Путина на эту дату, заявил, что «это неправда». Песков подчеркнул, что пока день для послания не выбран и этот вопрос ещё находится в процессе проработки. Пресс-секретарь пообещал озвучить дату, как только по ней будет принято окончательное решение.

Послание Федеральному собранию — это ежегодное обращение президента к парламенту. Представляет собой программный политико-правовой документ, который выражает видение главой государства стратегических направлений развития страны в ближайшей перспективе.

Традиционно во время оглашения послания присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, главы Конституционного и Верховного судов. Также слушают послание губернаторы регионов, председатели законодательных собраний субъектов РФ, главы основных конфессий, общественные деятели и руководители СМИ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 18 февраля Путин может провести встречу с руководителями партийных фракций в Госдуме. По словам вице-спикера нижней палаты парламента Игоря Лебедева, политики ориентируются на эту дату «плюс-минус один-два дня».