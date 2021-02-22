Песков: дата послания Федеральному Собранию пока не определена

https://static.news.ru/photo/704807fa-7682-11eb-aa8f-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию пока не назначена. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пока дата не назначена. Как только это произойдёт, мы вас проинформируем, — сказал представитель Кремля.

Подобным образом Песков уже не раз отвечал сотрудникам СМИ. Стоит отметить, что в разное время назывались возможные даты оглашения послания, однако ни одна из них не была подтверждена официально.

По последним данным, появившимся в прессе, послание может быть оглашено в конце марта — начале апреля. Но источник, близкий к администрации президента, отмечал, что эти сроки не окончательные, так как предметная работа над текстом выступления пока не стартовала.

Другой источник, в свою очередь, пояснил, что весеннее послание позволит главе государства объявить пусть о промежуточных, но заметных успехах в борьбе с коронавирусом. Ожидается, что к середине весны пандемия должна затихнуть, хотя бы на время. Кроме того, к этому моменту можно будет обсудить поставки вакцины российского производства за рубеж.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в среду 24 февраля Владимир Путин подписал ряд законов и поправок. В частности, российский лидер поставил подпись под законом, кратно увеличивающим размер штрафов за неподчинение требованиям силовиков, в том числе во время митингов, а также за нарушение правил финансирования публичных мероприятий. Документ опубликован 24 февраля 2021 года на официальном портале правовой информации. Инициативу ещё 10 февраля приняла Госдума, а 17 февраля её одобрил Совфед.