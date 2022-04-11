Песков: дата оглашения послания Путина Федеральному собранию неизвестна

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил насчёт датировки послания со стороны российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию. С его слов, на текущий момент дата мероприятия ещё не определена, пишет ТАСС. Ранее Путин заявил о начале серии встреч по подготовке к посланию в феврале 2022 года.

Нет, — ответил Песков на вопрос журналистов о том, известна ли дата проведения данного мероприятия.

2 марта Песков заявил, что конкретная дата послания Путина Федеральному собранию определена не была. Пресс-секретарь президента отметил, что в текущих условиях датировка проведения мероприятия должна была немного сдвинуться.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник в администрации президента писали, что послание парламенту Путин может огласить в первых числах марта. Тогда издание отмечало, что подготовка мероприятия зависит от ситуации с распространением коронавируса.