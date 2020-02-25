https://static.news.ru/photo/7a70caf8-57b8-11ea-97e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос о дате всероссийского голосования по поправкам в Конституцию России может быть включён в повестку встречи президента страны Владимира Путина 26 февраля с рабочей группой по подготовке предложений об изменениях в Основной закон. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Никаких решений не принималось. Дата голосования пока не объявлялась, — сказал представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС.

Внести изменения в основной закон страны Путин предложил 15 января в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию. В тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, большая часть изменений, которые хотят внести в Основной закон власти российских субъектов, в основном касаются социального блока и вопроса суверенитета государства.