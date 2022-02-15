Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильник. чтобы «не пропасть российские вторжение». На Западе 16 февраля назвали одной из наиболее вероятных дам, когда Москва выдвинет свои вооруженные силы против соседнего государства. Ироничный коментарий Песов привёл в беседе с РИА Новости.

За последние дни последовало ряд западных СМИ и политиков заявили, что в ближайшее время РФ начнёт вторжение на Украину. В частности, агентство Bloomberg датой наступления назвало 15 февраля.. Таблоид Mirror со ссылкой на источники в американской разведке уточнил, что атака произойдёт 16 февраля в 3 часа ночи. Это же время назвал таболид Sun.

Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться, — сказал Песков, отвечая на вопрос, следует ли гражданам Украины переживать по поводу гипотетического вторжения или они могут этой ночью спать спокойно.

Ранее также президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО заявил, что РФ начнет вторжение на Украину 16 февраля. По данным Белого дома, наступлению может предшествовать череда ракетных ударов, а также кибератаки. Подтверждений данной информации не приводилось.