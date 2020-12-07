Песков: Чубайс не будет заниматься диалогом с США

https://static.news.ru/photo/e4e03704-387a-11eb-af35-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: rosnano/vk.com

Новая должность бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса — специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. И заниматься он будет именно указанной темой, а не диалогом со Штатами. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Чубайс получил назначение на новую должность. Тот факт, что бывший руководитель «Роснано» стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, непосредственно связан с выборами в США. Так считает главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Песков, в свою очередь, отвечая на вопрос о Чубайсе, сказал, что тот будет заниматься конкретно темой устойчивого развития. Данный вопрос мог бы являться частью диалога РФ и США, но не является, подчеркнул представитель Кремля. Собственно, сами отношения между Москвой и Вашингтоном сейчас находятся не в самом лучшем состоянии. И так случилось, заявил пресс-секретарь президента, не по вине российской стороны.

Даже если бы это являлось одной из составных частей нашего диалога, это была бы не единственная составная часть. Отношениями между РФ и США занимаются МИД, другие ведомства в координации с ним и президент, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Как ранее передавал NEWS.ru, Венедиктов полагает, что в задачи Чубайса будет входить именно поддерживание связей с администрацией Байдена. Журналист напомнил, что экс-руководитель «Роснано» ранее уже успешно контактировал с бывшим кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон, также представляющей Демократическую партию.