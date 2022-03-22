Песков: большинство россиян поддерживает спецоперацию на Украине

В Кремле слышат мнение россиян, которые не поддерживают специальную военную операцию России на Украине, но их меньшинство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, опросы показывают, что больше 75% граждан поддерживают спецоперацию и действия российского лидера.

Таких граждан (не поддерживающих спецоперацию. — прим.) мало. Подавляющее большинство граждан, об этом свидетельствует статистика, опросы, свыше 75% граждан поддерживают спецоперацию, поддерживают действия президента России, — сказал он.

По словам Пескова, российские власти пытаются разъяснять причины и цели этой операции. В Кремле выразили надежду, что все несогласные «поймут, что происходит». Кроме того, по мнению Пескова, также важно, чтобы те, кто выступает против спецоперации РФ, «всё-таки начали ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада».

В настоящее время Россия проводит спецоперацию на Украине. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее Песков заявил, что концерт-митинг, который прошёл в «Лужниках» 18 марта по случаю Дня воссоединения Крыма и Севастополя, стал демонстрацией поддержки президента России. Представитель Кремля отметил, что прошедший концерт помог многим россиянам высказать свою поддержку всему, что происходит в целом: и Путину, и российским военным, которые на Украине проводят военную операцию.