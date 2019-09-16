https://static.news.ru/photo/03a4e29c-d8a6-11e9-a36a-fa163e074e61_660.jpg Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что атаки на производства Saudi Aramco не обсуждалась ни на двусторонних встречах российского лидера Владимира Путина в Анкаре, ни на трёхсторонней встрече.

По словам Пескова, политики обсуждали сирийский кризис, включая ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, пожары на двух объектах Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе начались из-за атаки с использованием дронов. Ситуация на нефтяных объектах Саудовской Аравии оказалась хуже, чем изначально ожидали власти страны. Несмотря на это, Эр-Рияд надеется за сутки восстановить нефтедобычу на треть.