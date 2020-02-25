https://static.news.ru/photo/d323b748-57bb-11ea-92e9-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главы РФ, Ирана и Турции могут обсудить ситуацию в Сирии. Возможность встречи прорабатывается. Сейчас согласовываются графики руководителей государств, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что окончательных решений ещё не принимали, так как участники процесса не дали своё согласие. Идёт «работа по дипломатическим каналам», пишет ТАСС.

Накануне лидер Турции Реджеп Эрдоган анонсировал визит делегации из Москвы 26 февраля 2020 года. Политик добавил, что не позднее 5 марта проведёт двустороннюю встречу с главой РФ Владимиром Путиным.

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.

Ранее NEWS.ru писал, что сообщения об авиаударах российских ВКС по сирийским поселениям являются «преднамеренным информационным вбросом», заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв.

Военный чиновник подчеркнул, что в этот день российские самолёты не выполняли боевых задач в указанных районах.