Песков анонсировал совещание Путина с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин 25 ноября после переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном проведёт совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Саммит в Сочи приурочен к годовщине подписания трёхстороннего заявления о прекращении огня и военных действий в зоне карабахского конфликта.

Вечером по окончанию диалога с нашими азербайджанскими и армянскими друзьями президент Путин имеет ввиду провести совещание с постоянными членами Совбеза, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что на повестке саммита в Сочи — продолжение урегулирования ситуации в Карабахе и разблокирование экономических и транспортных связей в регионе. Кроме того, стало известно, что накануне Владимир Путин переговорил с главами Минобороны и ФСБ Сергеем Шойгу и Александром Бортниковым, а также с вице-премьером Алексеем Оверчуком.

Как заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, сейчас в регионе сохраняется ряд проблем, касающихся разблокирования транспортных коммуникаций и делимитации армяно-азербайджанской границы. По его словам, все жители стран Южного Кавказа ожидают скорейшего наступления мира и установления стабильности.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.