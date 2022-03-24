Песков анонсировал новое совещание Путина с членами Совбеза России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ об «исчезновении» Шойгу и том, что оно может быть связано с проблемами со здоровьем. По его словам, сейчас не время для медийной активности главы Минобороны, так как у него много забот, связанных с контролем за проведением специальной военной операции России на Украине, сообщает ТАСС.

У министра обороны сейчас много забот. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности, это вполне понятно, — ответил Песков. Пресс-секретарь в ответ на озвученную информацию...