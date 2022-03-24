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Песков анонсировал новое совещание Путина с членами Совбеза России

13:25, 24 марта 2022
Песков анонсировал новое совещание Путина с членами Совбеза России Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин до конца дня проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, темы совещания будут сообщены позднее.

Для каждого такого совещания сейчас тем достаточно. Вся остальная работа президента сегодня носит непубличный характер,подчеркнул представитель Кремля.

Одна из предыдущих встреч такого рода состоялась 18 марта, когда президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ход военной спецоперации на Украине и рассказал участникам встречи о своих международных контактах. В обсуждении ситуации на Украине приняли участие премьер-министр страны Михаил Мишустин, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, а также главы ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, транспорта и экологии Сергей Иванов.

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