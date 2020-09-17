«Пещерная русофобия»: Медведев оценил заявление Польши по делу Качиньского

https://static.news.ru/photo/bc92befa-f90c-11ea-885a-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/Dmitry.Medvedev

Варшаве следует прекратить спекуляции, касающиеся авиакатастрофы, в которой погиб президент Лех Качиньский. Никакого ареста или выдачи российских диспетчеров не будет, предупредил заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Никакой арест или выдача российских граждан невозможны. Польским властям следует прекратить набившие оскомину спекуляции на тему катастрофы. Тем более что они преследуют очевидно аморальные цели — в очередной раз консолидировать свой электорат на почве пещерной русофобии, — написал Медведев в Facebook.

17 сентября следственная группа при польской госпрокуратуре подала в районный суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трёх диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года. Если суд решит арестовать россиян, то они будут объявлены в международный розыск с последующим требованием выдать их польским властям.

Польский самолёт Ту-154 с правительственной делегацией на борту потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском. В авиакатастрофе погибли 96 человек: 8 членов экипажа и 88 пассажиров, которые летели на церемонию годовщины Катынского расстрела. Среди них были президент Польши Лех Качиньский с супругой.

На заявления Польши ответили и в Совфеде. Там назвали требования польской прокуратуры об аресте российских диспетчеров очередной попыткой втянуть Россию в негативную международную повестку. После этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Российская Федерация призывает Польшу прекратить спектакль и травлю российских диспетчеров по делу катастрофы десятилетней давности.

Как писал NEWS.ru, Польша надеется на помощь других стран в поимке смоленских диспетчеров.