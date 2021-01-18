Первым заместителем управделами президента стал Павел Фрадков

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Интересным вопросом назвал глава МИД РФ Сергей Лавров появление у Германии возможностей для того, чтобы определить «Новичок». Данное заявление российский министр иностранных дел сделал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

Лавров пояснил, что после дела Скрипалей в ФРГ, как и в Великобритании, заявляли, что никаких исследований по так называемым «Новичкам» они не вели. Таким образом никаких маркеров и технологий, позволяющих...