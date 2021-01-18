Первым заместителем управделами президента стал Павел Фрадков

Бывший уже заместитель управляющего делами президента России Павел Фрадков стал первым заместителем управделами главы государства. Соответствующий указ подписал национальный лидер Владимир Путин.
Фрадков является Действительным государственным советником РФ первого класса. Должность заместителя управляющего делами президента России он занимал с 21 мая 2015 года по 17 января 2021 года. На государственной службе Фрадков находится с 2005-го.
Государственный деятель родился 3 сентября 1981 года. Окончил Московское суворовское военное училище.
Указом президента РФ от 18.01.2021 № 35 Фрадков назначен первым заместителем Управляющего делами Президента Российской Федерации, - сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Как ранее передавал NEWS.ru, глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении двух заместителей главы Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Одним из новых замминистра стал Анатолий Бобраков. Другим — Марат Шамьюнов.