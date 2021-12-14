Первый политик-трансгендер в России рассказала о целях партии

Юрист и первый российский политик-трансгендер, глава алтайского отделения «Гражданской инициативы» Юлия Алёшина назвала целями партии восстановление свободных прямых выборов губернаторов и мэров, перевод армии на контрактную основу и запрет на цензуру в СМИ. Она заявила, что удержать инфляцию на низком уровне можно через демонополизации экономики. Алёшина также назвала неправильной точку зрения о том, что трансгендеры — психически больные и неадекватные люди, «у которых едет крыша», сообщает «Сиб.фм».

В последней версии МКБ (Международная классификация болезней. — NEWS.ru) «транссексуализм» относится к гендерному несоответствию. Оно отнесено в раздел проблем, связанных с сексом, а не с психикой. Нужно разграничивать: есть болезни, а есть проблемы, связанные со здоровьем. <...> Соответственно, ограничений никаких нет, а какие могут быть? Психические заболевания у меня отсутствуют, паспорт соответствует внешности, — сказала Алёшина.

По её словам, «Гражданская инициатива» добивается отмены нормы о досудебных блокировках сайтов, ликвидации Росгвардии, а также вступает за поддержку малого бизнеса. Алёшина считает, что нужно расширить выборность судей, ратифицировать Международную конвенцию по борьбе с коррупцией, а также выделять на здравоохранение не менее 6% ВВП.

Отвечая на вопрос о том, какую страну она бы хотела посетить, Алёшина назвала Германию, чья «парламентская система нам очень подходит», и Англию. Ей нравится английская парламентская монархия, которую не смогли построить в России.

Ранее Алёшина заявила, что не исключает планов пойти в Госдуму, но только по тому округу, где будет баллотироваться депутат Виталий Милонов. Он ранее сообщил, что региональное отделение партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае следует распустить. Парламентарий уверен, что такие лица, как Алёшина, «в российской политике должны быть категорически запрещены».