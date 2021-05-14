Первый донецкий премьер-министр собрался в Госдуму

https://static.news.ru/photo/64aaea4e-b4ac-11eb-9883-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Первый премьер-министр самопровозглашённой ДНР Александр Бородай решил стать депутатом Государственной думы. Он уже подал документы на праймериз партии «Единая Россия» в Ростовской области. Об этом в пятницу, 14 мая, рассказали представители Союза добровольцев Донбасса.

Отмечается, что Бородай сначала примет участие в предварительных выборах. Именно за этот счёт он собирается попасть в Госдуму по общерегиональному списку от Ростовской области.

Сам первый донбасский премьер подчеркнул, что уже «изрядно сроднился» с областью, которая граничит с ДНР. По словам Бородая, для него обе территории уже являются русскими землями. Кроме того, Бородай высказал своё мнение о партии власти. Он сказал, что «Единая Россия» отражает основные течения российского общества. Как заявил политик, политическое объединение фактически «стоит в основании строительства и развития государства».

Русские люди всю свою историю держатся государства и строят государство. Поэтому партия, которая стоит в основе государства, является партией, которую в первую очередь поддерживают русские добровольцы, — добавил Бородай.

Ранее командир батальона в Донбассе назвал главную проблему непризнанных ДНР и ЛНР в войне с силами Украины. Это недостаток молодых бойцов в рядах ополчения.

Также он отметил, что надеется на массовый приход в ряды Народной милиции бойцов в возрасте 40–50 лет. И в этом случае победа в войне с Украиной вполне возможна, считает ополченец.