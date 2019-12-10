https://static.news.ru/photo/4134d6ec-1b2e-11ea-9136-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Первые совместные военные учения «Ларос-2019» начались во вторник, 10 декабря, в Лаосе.

10 декабря на территории военной школы «Бан Пэн» в Лаосской Народно-Демократической Республике (ЛНДР) состоялось торжественное открытие первого в истории совместного российско-лаосского военного учения «Ларос-2019», — сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Учения пройдут с 10 по 19 декабря, в них примут участие более 500 военнослужащих двух стран.

Как ранее писал NEWS.ru, новый полк Воздушно-десантных войск должен быть развёрнут в Крыму в 2021 году в структуре 7-й десантно-штурмовой дивизии. Он станет уже третьим полком в её составе.