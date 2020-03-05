Премьер-министр Михаил Мишустин, судя по всему, сделал выверенный и беспроигрышный ход. Заместитель главы Минздрава Сергей Краевой написал заявление по собственному желанию. Впрочем, все понимают, что желание это было не совсем собственное. И скорее стало квинтэссенцией новой политики Мишустина, который решил избавиться от скомпрометировавшего себя чиновника, незаслуженно увешанного научными званиями. И всё дело опять-таки в «происках» сообщества «Диссернет», которое занимается выявлением очевидного плагиата в научных работах. Прежде всего в престижных докторских диссертациях, которыми так себя спешат украсить многие высокопоставленные сановники.

Вот и Сергей Краевой попал под испепеляющий луч «Диссернета», который выявил множество заимствований в его работе, посвящённой мероприятиям по снижению медицинских случаев на железных дорогах. Собственно, подозрения в отношении не совсем честной в научном плане работы возникли ещё несколько лет назад, что, однако, не помешало очередному доктору наук занять видный пост в системе здравоохранения. И вот развязка затянувшегося конфликта. Премьер явно набирает очки в такой ситуации, проявив принципиальность, а ещё видного чиновника, видимо, ждёт и лишение научного звания.

Надо сказать, что проблема не только научного плагиата, но вообще стремления сановника украсить себя престижными научными регалиями давняя. Ещё Никита Хрущёв пришёл в ярость, узнав, что несколько его соратников, включая и влиятельного секретаря ЦК КПСС Леонида Ильичёва, отвечавшего за идеологию, избрались в Академию наук СССР. Реакция Никиты Сергеевича была грозной: «Что, готовят себе запасные аэродромы?» И на всякую научную, а точнее, псевдонаучную деятельность сановников было наложено строжайшее табу. Потом при добром Леониде Ильиче всё вернулось на круги своя — отделы ЦК просто ломились от новоиспечённых докторов наук.

Сергей Краевой Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Но вот, как мы помним, Владимир Путин также серьёзно отнёсся к научным прорывам ряда значимых деятелей из среды ФСБ, военной медицины и армии. И публично удивился тому факту, что действующие чиновники пополняют ряды академиков: мол, пора им выбирать. А раз они такие ценные научные кадры, то, видимо, им надо уходить с государственной службы. И новым светилам науки пришлось отправиться в скорую отставку.

Но выходит, что сановники не только кропают диссертации, что называется, на всякий карьерный случай, но ещё и занимаются откровенным переписыванием чужих идей. К тому же есть обоснованные подозрения, что для самого написания они прибегают к услугам научных «негров». Если все силы они отдают государственной службе, где найти время для научных изысканий особой ценности?

Собственно, претензии к таким научным трудам чиновников высшего разряда, их качеству и реальной полезности высказываются постоянно. Известны случаи, когда целые страницы чужих текстов без соответствующих ссылок были обнаружены в работе бывшего министра культуры Владимира Мединского. А с диссертацией бывшего министра цифрового развития и связи Николая Никифорова вообще вышел анекдот: как утверждали, там «своего» вообще почти ничего не было. Однако тогда отставок именно на основании таких выводов не было. Более того, нынешний глава Республики Калмыкия легендарный боец Бату Хасиков был лишён кандидатской степени, но это не помешало ему стать региональным лидером.

Видимо, Краевой сочтён не слишком крупной фигуры для демонстрации принципиальности. Тем не менее прецедент проверки сановника на честность создан. Солгавший один раз, кто тебе поверит?!