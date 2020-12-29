Первого заместителя управделами президента освободили от должности

https://static.news.ru/photo/344266b2-49e4-11eb-aa90-fa163e074e61_660.jpg Николай Аброськин Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин освободил Николая Аброськина от должности первого заместителя управляющего делами главы государства.

Соответствующий указ размещён на официальном портале правовой информации.

Освободить Аброськина Николая Павловича от должности первого заместителя управляющего делами президента РФ, — говорится в документе.

Согласно указу, распоряжение российского лидера вступает в силу со дня его подписания.

На сайте управления делами президента РФ отмечается, что Аброськин занимал свой пост с июля 2015 года. До этого он работал заместителем управляющего делами главы государства, а ещё раньше был депутатом Госдумы и директором федерального агентства специального строительства.

Как писал NEWS.ru, временно исполняющим обязанности исполнительного директора Фонда кино назначен Фёдор Соснов. Об этом говорится в постановлении за подписью премьер-министра РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации. Ранее стало известно, что исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов покинул пост. Он заявил, что сделал это добровольно, и призвал не искать в его уходе подтекста.