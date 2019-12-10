Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что первая двусторонняя встреча глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского началась в Париже.
Переговоры политиков проходят после саммита в «нормандском формате». На встречу отведено около 45 минут. По словам Ушакова, президентам необходимо обсудить Минские соглашения,
На переговорах присутствуют министры энергетики России и Украины Александр Новак и Алексей Оржель, а также глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Ранее NEWS.ru писал о том, что встреча лидеров «нормандской четвёрки» завершилась. Она продолжалась больше двух часов.
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