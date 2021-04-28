Песков оценил перспективы встречи Путина и Зеленского

https://static.news.ru/photo/d8d5de2e-a8e0-11eb-9356-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин готов поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским о двусторонних отношениях стран. Однако из офиса украинского лидера никакой информации по встрече не поступало, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Он отметил, что на сегодняшний день есть несколько очевидных вещей. Во-первых, это предложение Зеленского Путину обсудить вопрос об урегулировании ситуации в Донбассе. Во-вторых, ответ Путина о том, что об этом следует разговаривать с Донбассом, а не с Россией. И, наконец, это «приглашение Зеленскому приехать в Москву и поговорить о двусторонних отношениях, если он этого желает».

Как будут дальше формулироваться предложения со стороны Киева, мы не знаем. Но президент готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям с Украиной, — сказал Песков в эфире передачи «Большая игра».

Пока что, добавил он, ощутимых подвижек в этом направлении нет.

20 апреля Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться в Донбассе. Он рассказал, что за день до этого на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны РФ прозвучала инициатива пообщаться на линии соприкосновения, чтобы максимально точно оценить ситуацию. Президент Украины выразил готовность «пойти ещё дальше» и провести переговоры «в любой точке украинского Донбасса, где идёт война».

Место предполагаемой встречи стало камнем преткновения. В самопровозглашённых народных республиках Донбасса мнения по этому поводу разделились. В ЛНР посчитали, что Зеленский не имеет морального права приглашать Путина в Донбасс. В ДНР, наоборот, высказались за встречу на линии соприкосновения. С украинской стороны в какой-то момент прозвучало предложение пригласить Путина в Киев, однако там практически сразу же от идеи открестились, назвав её некорректной. Приезжать в Москву, судя по всему, не намерен сам украинский президент. Идея встречи в Крыму также не нашла поддержки. В итоге Украина предложила как идеальное место для диалога о мире Ватикан. Там, впрочем, такой инициативе удивились.

Не определена до конца и тематика переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин может обсуждать с Зеленским проблематику двусторонних отношений, но не конфликт в Донбассе. До этого он отдельно подчеркнул, что статус Крыма также предметом дискуссии быть не должен.

Зеленский, в свою очередь, сообщил, что готов обсудить тему использования русского языка на Украине и вопроса Церкви, отметив, что никаких проблем с этим в республике нет. По его мнению, встреча с Путиным необходима для завершения боевых действий на юго-востоке Украины.