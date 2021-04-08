В СФ оценили назначение Русских на пост врио главы Ульяновской области

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Назначенный временно исполняющим обязанности главы Ульяновской области сенатор Алексей Русских способен справиться с любой задачей. На новом посту он сделает многое для развития региона, считает председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Доверив сенатору этот фронт работы, глава государства Владимир Путин, как всегда, принял правильное решение, заявил политик.

Считаю его (решение — NEWS.ru) абсолютно верным, так как знаю Алексея Юрьевича давно, ещё по работе в Госдуме. Уверен, он способен справиться на новом посту с любой задачей и сделать многое для развития Ульяновской области, — приводит слова Тимченко «Парламентская газета».

Алексей Русских с 2007 по 2018 годы был депутатом Государственной думы от КПРФ, с 2018 года он представляет в Совете Федерации Московскую область.

8 апреля Путин назначил Русских врио губернатора Ульяновской области. Перед этим глава региона Сергей Морозов сообщил, что решил сложить с себя полномочия и в дальнейшем баллотироваться в Госдуму.