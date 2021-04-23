Персонал посольства РФ в Чехии сократят на 35 дипломатов

https://static.news.ru/photo/4fa7f032-a431-11eb-99d2-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/ambruscz

Численность посольства РФ в Праге к 31 мая сократится на 35 дипломатов и 46 человек из числа административно-технического персонала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

Чешское посольство в Москве к указанной дате покинут 16 дипломатов и четыре административно-технических сотрудника. Кроме того, будет уволен 91 принятый на месте сотрудник.

Что касается генконсульств России и Чехии, то их численность останется неизменной — по семь дипломатов, 25 административно-технических сотрудников и 19 работников, принятых на месте.

В МИД отметили , что власти Чехии своим «безответственным и провокативным поведением» нанесли удар по собственной дипслужбе.

Прага 17 апреля объявила о высылке 18 российских дипломатов. Чешские власти заподозрили из в связях со спецслужбами РФ и причастности к взрывам на военных складах во Врбетице в 2014 году. В Москве эти обвинения назвали абсурдными и в качестве ответной меры объявили персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

Как сообщалось ранее, чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что Москва уничтожила взаимоотношения с Прагой, которые в настоящее время находятся на точке замерзания. При этом он добавил, что его страна заинтересована в корректных отношениях с РФ.