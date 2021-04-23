Персонал посольства РФ в Чехии сократят на 35 дипломатов

Численность посольства РФ в Праге к 31 мая сократится на 35 дипломатов и 46 человек из числа административно-технического персонала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.
Чешское посольство в Москве к указанной дате покинут 16 дипломатов и четыре административно-технических сотрудника. Кроме того, будет уволен 91 принятый на месте сотрудник.
Что касается генконсульств России и Чехии, то их численность останется неизменной — по семь дипломатов, 25 административно-технических сотрудников и 19 работников, принятых на месте.
В МИД
Прага 17 апреля объявила о высылке 18 российских дипломатов. Чешские власти заподозрили из в связях со спецслужбами РФ и причастности к взрывам на военных складах во Врбетице в 2014 году. В Москве эти обвинения назвали абсурдными и в качестве ответной меры объявили персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.
Как сообщалось ранее, чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что Москва уничтожила взаимоотношения с Прагой, которые в настоящее время находятся на точке замерзания. При этом он добавил, что его страна заинтересована в корректных отношениях с РФ.