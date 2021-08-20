Перформанс, не влияющий на реальность: в МИД оценили «Крымскую платформу»

Саммит «Крымская платформа» представляет из себя политический перформанс, никак не влияющий на международно-правовую реальность, сформированную волеизъявлением жителей полуострова. Об этом заявил в интервью изданию «Коммерсант» заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

[Расцениваем] как политический перформанс, который никак не повлияет на международно-правовую реальность, сформированную свободным волеизъявлением крымчан, — сказал дипломат.

Он также отметил, что участие в данном мероприятии некоторых лидеров стран Евросоюза и высокопоставленных чиновников ЕС окажет негативное влияние на диалог Москвы и Брюсселя. И это понимает каждая из сторон, считает Грушко.

Саммит «Крымская платформа» запланирован в Киеве на 23 августа, предполагается обсуждение «возвращения» контроля над Крымом. В МИД Украины анонсировали участие 44 стран и международных организаций.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в арт-кластере «Таврида» назвал «Крымскую платформу» «шабашем». По его словам, на саммите Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти.