Перевёрнутый мир: Слуцкий ответил на обращение Байдена по Донбассу

Президент США Джо Байден в своём выступлении о ситуации на Украине даёт перевёрнутую картину происходящего. Об этом написал в своём Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, всё сказанное американским руководителем далеко от реалий Донбасса.

В ночь на 19 февраля президент США Джо Байден выступил с обращением по теме России и Украины. Он, в частности, обвинил самопровозглашённые ДНР и ЛНР в нарушении режима прекращения огня в регионе и повторил тезис о намерении России вторгнуться на Украину. В этой связи американский президент пригрозил Москве санкциями

Байден дает абсолютно перевернутую картину ситуации вокруг Украины ... Все это очень далеко от реалий Донбасса, где сегодня идут минометные обстрелы жилых районов со стороны ВСУ, где звучат взрывы, где экстренно эвакуируют мирных жителей — стариков, женщин и детей, — написал Слуцкий.

Он также добавил, что для жителей Донбасса американский лидер, рассуждающий о «злодейке-России», принимающей беженцев из непризнанных республик, «должен казаться персонажем Зазеркалья».

Вся эта американская демагогия меркнет на фоне необходимости защитить жителей республик. По поручению президента Путина беженцам окажут материальную помощь. В регионы, которые будут их принимать, уже устремились сотни волонтеров. Но все это неудобная правда для Вашингтона, — подчеркнул депутат.

Он также отметил, что Россия не хочет войны и заинтересована в мирном урегулировании ситуации на Украине. Однако при этом страна не может позволить Киеву при покровительстве Запада «истреблять русскоговорящее население Донбасса».

Глава ДНР Денис Пyшилин ранее заявил, что Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. По его словам, пoдразделения ДНР приведены в боевую готовность и споcобны защитить гражданское население, в то время как в Ростовской области по договорённости с руководcтвом России готовы места для приёма и размещения жителей Донецкой народной республики. Позднее с аналогичным заявлением выступил глава ЛНР Лeонид Пасечник.

Пушилин сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «масcовый централизованный выезд населения в Роcсийскую Федерацию». По его cловам, приоритетно будут эвакуированы женщины, дети и люди пожилого возраста.