Переводчик назвал фразу Горбачёва, которая поставила его в тупик

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Переводчик Михаила Горбачёва Павел Палажченко рассказал, что у него порой возникали сложности с переводом на английский язык фразеологизмов из речи бывшего президента СССР.

В частности, его поставила в тупик фраза Горбачёва «Нельзя страну ломать через колено». Палажченко отметил, что фразеологизм «очень яркий», но с его переводом возникла сложность. В итоге для передачи смысла он использовал выражение «break the back», означающее «сломать спину».

Палажченко добавил, что затрудняют перевод различные русские слова, которые редко употребляются. Например, «подснежник» или «подберёзовик». Чаще ситуации, когда «и не знаешь, как сказать», возникают на различных протокольных мероприятиях, чем на переговорах на государственном уровне, рассказал переводчик «Правде.ру».

Ранее NEWS.ru писал, что сервис «Google Переводчик» по-разному переводил фразу changed for bad в зависимости от стоящей перед ней фамилии. Так, в ней использовалась фамилия президента США Джо Байдена, то фразы переводилась как «Байден изменился к лучшему». Если же вместо Байдена поставлялась фамилия российского лидера, то — «Путин изменился в худшую сторону». Позднее в компании заявили, что данная неточность устранена.