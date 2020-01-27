Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко устроил скандал в ПАСЕ из-за российских журналистов. Возмущение парламентария вызвал вопрос корреспондента Первого канала о докладе ЦРУ об украинских националистах и их сотрудничестве с Адольфом Гитлером. Видео инцидента депутат
Депутат отреагировал в резкой манере, заявив, что скоро в России будут сообщать новости от СБУ.
Этого никогда не случится, — заверил репортёр.
После этого Гончаренко попытался припугнуть журналистов службой безопасности Совета Европы, однако на происходящее охранники никак не реагировали.
Ранее лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок захотел от России часть Алмазного фонда. По его словам, Незалежная должна последовать примеру Польши и получить свою компенсацию за «оккупацию в прошлом веке», писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен