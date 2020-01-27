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«Единая Россия» поддерживает новый кабмин и будет объективно оценивать его работу и «спрашивать за результаты», заявил председатель партии Дмитрий Медведев. Он добавил, что однопартийцы несут двойную ответственность за выполнение поставленных в послании президента Федеральному собранию задач.

На нас, на тех, кто работает в «Единой России», ложится двойная ответственность <...> С одной стороны, мы единственная пропрезидентская сила в нашей стране, то есть наша партия поддерживает заявленный президентом...