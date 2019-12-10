https://static.news.ru/photo/ee1c9962-1aa2-11ea-9304-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: JB Autissier/www.imago-images.de/Global Look Press

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским пройдут до пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четвёрки».

Да, это так <...> До пресс-конференции, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Интерфаксу».

«Нормандский формат» существует с июня 2014 года. В его рамках проходит обсуждение ситуации на Украине с участием представителей России, Франции и Германии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что начались переговоры тет-а-тет между Путиным и президентом франции Эммануэлем Макроном. Также во время визита президента России в Париж у него прошла встреча с Ангелой Меркель.