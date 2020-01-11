https://static.news.ru/photo/9a4c1ee0-3481-11ea-9aab-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель проводят переговоры уже более трёх часов.

Встреча началась в Кремле в 14:30. На ней лидеры государств планировали обсудить геополитические вопросы. В частности, обстановку на Ближнем Востоке на фоне обострения конфликта США и Ирана, обстановку в Ливии и Сирии. По завершению переговоров будет проведена небольшая пресс-конференция.

Ранее NEWS.ru сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Москву может подтвердить заинтересованность Берлина в реализации «Северного потока — 2».