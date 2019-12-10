https://static.news.ru/photo/5d94afce-f833-11e9-9b9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: zhengsiyuan/Xinhua/Global Look Press

В столице Казахстана, городе Нур-Султан, стартовал 14-й раунд переговоров по Сирии. Во вторник, 10 декабря, проходит встреча делегаций России и Ирана.

От российской стороны на переговоры прибыли спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин. Иранскую делегацию возглавляет старший помощник главы МИДа государства по политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

На повестке дня — вопросы продвижения политического процесса с учётом запуска Конституционного комитета Сирии в Женеве. Кроме того, участники переговоров обсудят ситуацию «на земле» с акцентом на Заевфратье и Идлиб.

Также одной из тем переговоров станет ситуация на границе Сирии и Турции, передаёт «Интерфакс».

Как сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, в настоящее время в Нур-Султан прибыли делегации всех стран — участников процесса: РФ, Турции, Ирана, Сирии. К тому же в Казахстане находится спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сотрудничество с Россией и США не приводит к «ожидаемым результатам» в плане ситуации в зоне безопасности на севере Сирии.