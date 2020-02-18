https://static.news.ru/photo/b92cd890-5245-11ea-be44-fa163e074e61_660.jpg Мевлют Чавушоглу Фото: Xinhua/Global Look Press

Российско-турецкие переговоры по сирийскому Идлибу полностью завершились в Москве. Результаты дебатов остаются неизвестными. Пресса не имела доступа в зал переговоров.

Отмечается, что если консультации не дадут нужного результата, то следующее общение между странами произойдёт на уровне президентов. С таким заявлением выступил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Большая часть времени на переговорах была посвящена сочинским соглашениям. Также обсуждалось предотвращение насилия в сирийской провинции. Первая часть переговоров завершилась вчера, 17 февраля 2020 года, сообщает «Интерфакс».

Как ранее информировал NEWS.ru, глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что «разногласия из-за Сирии» не должны помешать отношениям России и Турции.